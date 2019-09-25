Украина Князев официально уволен. Кабмин назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко

2019-09-25 13:42 150

Сегодня Кабмин Гончарука принял отставку главы Нацполиции Сергея Князева и назначил нового главного силовика. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД, Клименко будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один – улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы – профилактика преступности, в первую очередь ее наружным проявлениям, а также улучшение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", ‑ отметил новоназначенный глава Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Князев решил подать в отставку с должности председателя Национальной полиции Украины. Четких причин уже бывший главный коп сстраны не назвал. Он возглавлял Нацполицию с февраля 2017 года.

СПРАВКА:

Игорь Клименко - в органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".