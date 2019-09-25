Политика На Закарпатье начались задержания после массовых обысков

2019-09-25 18:00 195

 

Появились первые подробности о задержанных во время сегодняшних обысков в Закарпатье: обыски проводятся в Ужгороде, Мукачево и Хусте.

Причиной обысков в области стало покушение на начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкова.

"Как стало известно, в ходе обысков, которые проводят сегодня в нескольких городах Закарпатья, задержаны фигуранты по делу. Арестован Михаил Данило (руководитель федерации бокса Закарпатья). Кроме того, задержан подозреваемый-исполнитель покушения - действующий полицейский", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, также задержан экс-депутат Павел Балога.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье проходят обыски. В область отправили Нацгвардию и 80 следователей. В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят обыски у высокопоставленных чиновников.

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