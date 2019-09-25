Украина Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

2019-09-25 19:30 39

 

Сегодня правительство назначило Вадима Гончаренко исполняющим обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Исполняющим обязанности главы Госгеокадастра назначен Вадим Гончаренко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года правительство должно осуществить полную кадровую перезагрузку нескольких структур - в частности, Укравтодора и Государственной архитектурно-строительной инспекции.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным

2019-09-25 14:44 354

Князев официально уволен. Кабмин назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко

2019-09-25 13:42 354

Рынок земли: В Кабмине категорично заявили, что референдума по земельному вопросу не будет

2019-09-24 12:44 909

Кабмин предлагает отказаться от вступления в НАТО

2019-09-23 18:30 1854

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

2019-09-25 19:30 39

Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз

2019-09-25 17:30 195

Сегодня начали действовать повышенные до 34 тысяч штрафы за перегруз фур

2019-09-25 15:45 243

Зачем секретарь СНБО Данилюк слетал в зону ООС на Донбасс

2019-09-25 15:13 321
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра 2019-09-25 19:30 39
Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз 2019-09-25 17:30 195
Сегодня начали действовать повышенные до 34 тысяч штрафы за перегруз фур 2019-09-25 15:45 243
Зачем секретарь СНБО Данилюк слетал в зону ООС на Донбасс 2019-09-25 15:13 321

Лента

19:30 Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра
19:22 В Раде зарегистрировали законопроект о рынке земли
фото 19:15 Скандальный телефонный разговор Зеленский–Трамп: стенограмма
19:11 Опубликован полный текст разговора Зеленского и Трампа
19:10 Трамп о стенограмме: Там не было никакого давления
19:00 Зеленский хочет, чтобы Трамп прилетел в Украину
18:30 ​Доллар достиг 24 грн: курс в обменниках Киева
18:00 На Закарпатье начались задержания после массовых обысков
17:30 Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз
17:00 Появилось фото Зеленского с Трампом