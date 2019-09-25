Детали 2 жовтня під дахом Національної оперети відбудеться вистава «Розмова, якої не було»

2019-09-25 20:54 471

Режисер Ігор Ніколаєв присвятив дану роботу університетському товаришу Олександру Терехову, чиє життя обірвалося передчасно... Гострі соціальні проблеми, тим не менш, стали не стільки темою вистави, скільки важливим приводом до роздумів про багатогранність й щедрість життя.

І хоча червоною ниткою цієї театральної розповіді дійсно є трагедія, насправді ж вистава розкриває радість та повноту життя.

Про це свідчить одна з фінальних реплік героя за ім’ям Ігор: «Час ще є!!!»

Емоційно й щиро розігрують артисти Національної оперети України Валентин Котенко (Герой) та Максим Булгаков (Ігор) події з життя двох друзів. Сцени юнацьких років, дитинства, спільних подорожей динамічно змінюють одна одну: виконавці швидко перевтілюються у найрізноманітніші образи, створюють єдину просту й трішечки сентиментальну історію двох товаришів.

Чомусь Героя постійно бентежить питання «що знаходиться там, у потойбіччі?» А Ігор прагне пригадати якомога більше історій з минулого?.. Біле лікарняне ліжко, що знаходиться у центрі сцени – привід до цієї розмови, а її сенс – продовження життя.

Змістовно. Відверто. Чесно. Про соціально-важливі аспекти сьогодення у виставі Ігоря Ніколаєва «Розмова, якої не було».

Приєднуйтесь до розмови!

… за матеріалами прес-центру НАТО

Фото: Оксана Лазепко

Коли: 02 та 27 жовтня

Де: Національна оперета (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»). «Сцена 77».

Початок о 19:00

Для довідок та бронювання: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34

Квитки он-лайн ТУТ: http://operetta.com.ua/event/rozmova-yakoyi-ne-bulo-2/