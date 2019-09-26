Политика В ЕС ответили на критику Трампа и Зеленского указав на беспрецедентные проблемы

2019-09-26 13:44 96

В Евросоюзе отреагировали на критику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во время их телефонного разговора в июле относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран.

Так, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная".

Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении Коцьянчич.

Как отметила представитель ЕС, указанная сумма помощи в более 15 млрд евро не включает "многочисленные взносы", которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.

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