Политика Премьер Великобритании предложил распустить его правительство

2019-09-27 10:41 114

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия его правительству, чтобы провести досрочные выборы. 

Как сообщает Радио Свобода, с таким заявлением британский премьер выступил во время заседания в Палате общин накануне вечером.

Оппозиционные партии призвали Джонсона уйти в отставку 24 сентября. Это произошло сразу после того, как Верховный суд королевства признал незаконным решение правительства о приостановке работы парламента на пять недель. В постановлении сказано, что решение Джонсона, формально одобренное королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Парламент собрался уже на следующий день.

Представители оппозиции ранее резко раскритиковали Джонсона, обвинив его в неуважении к демократии и к королеве. Однако оппозиционные лейбористы не спешат высказывать Джонсону вотум недоверия. Сначала они хотят добиться отсрочки выхода Британии из ЕС. Джонсон обещает осуществить его 31 октября.

Принудительные каникулы начались в ночь на 10 сентября. Блокирование парламента было направлено на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию "жесткого" Brexit, считают эксперты.

Однако ранее парламенту удалось сделать ряд шагов по предотвращению Brexit без соглашения с Евросоюзом. В частности, 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить правительство права осуществить "жесткий" Brexit без одобрения законодателей. Согласно ему, правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Если до конца октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен попросить у ЕС отсрочку на три месяца - до 31 января 2020 года.

Впрочем, Джонсон заявил, что вопреки закону не будет этого делать. Об этом он сказал, отвечая на вопросы членов Палаты общин британского парламента в среду вечером. Противники Джонсона, со своей стороны, неоднократно заявляли о том, что подадут на премьера и правительство в суд, если закон будет нарушен. Если же глава правительства откажется выполнять постановление суда, то это может грозить ему тюрьмой.

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