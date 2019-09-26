Политика Разговор Трампа с Зеленским: рассекречен еще один сенсационный документ

2019-09-26 16:30 156

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Документ обнародован на сайте комитета. В жалобе информатор выразил обеспокоенность тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы "просить о вмешательстве со стороны иностранного государства" в предстоящие президентские выборы.

По словам сотрудника разведки, личный адвокат президента Руди Джулиани "является центральной фигурой в этих попытках".

В документе сотрудник американских спецслужб пишет, что чиновники Белого дома предприняли меры, чтобы "скрыть" все записи телефонного разговора, состоявшегося 25 июля 2019 года, особенно дословную расшифровку. Его попросили удалить стенограмму беседы из компьютерной системы, в которой такие стенограммы хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников.

"Многочисленные должностные лица Белого дома, непосредственно знавшие о звонке, сообщили мне, что после первоначального обмена любезностями президент использовал оставшуюся часть звонка для продвижения своих личных интересов. А именно, он стремился оказать давление на украинского лидера, чтобы он предпринял действия, чтобы помочь президентской заявке на переизбрание в 2020 году. По словам должностных лиц Белого дома, которые были непосредственно осведомлены о призыве, президент оказал давление на Зеленского, чтобы, в частности начать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена;

Мы помогаем предположительно раскрыть, что утверждения о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года возникли в Украине, с конкретной просьбой, чтобы украинский лидер обнаружил и перевернул серверы, используемые Национальным демократическим комитетом (DNC) и проверенные американской компанией по кибербезопасности. Crowdstrike, которая первоначально сообщила, что российские хакеры проникли в сети DNC в 2016 году; и встретиться или поговорить с двумя людьми, которых президент назвал в качестве своих личных посланников по этим вопросам, Джулиани и генеральным прокурором Барром, которых президент неоднократно упоминал в беседе", - говорится в записке.