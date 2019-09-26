Политика Нафтогаз объяснил летнее падение цен на газ

2019-09-26 17:00 111

 

Цена на газ в Украине упала на 28% за четыре месяца из-за сокращения поставок американского сжиженного газа Китаем, говорят в НАК.

Снижение цен на газ за несколько последних месяцев обусловлено теплой зимой в Китае. Такое пояснение приводит пресс-служба Нафтогаза в четверг, 26 сентября.

Там напомнили, что несмотря на меморандум с МВФ, согласно которому газ должен был подорожать на 15%, с апреля цена на него снизилась на 28%.

Как говорят в Нафтогазе, Китай является основным потребителем американского сжиженного газа. Из-за теплой зимы в стране потребность в импорте газа упала и США пришлось поставлять избыточный газ в Европу, где есть подземные хранилища.

Объемы газа, который таким образом поступил на европейский рынок, не были объемными. Однако, как пояснили в Нафтогазе, стоимость американского сжиженного газа оказалась ниже российского или норвежского, поэтому Газпром и другие традиционные поставщики газа для Европы были вынуждены снижать свои цены.

Отмечается, что цены на украинском рынке напрямую зависят от цен на европейских хабах, поэтому когда цены на газ в Европе растут, он дорожает и в Украине. И наоборот.

Вместе с тем в Нафтогазе не берутся прогнозировать цены на газ для населения. "Этого наверняка не знает никто. Учитывая сезонный фактор, цена, вероятно, будет расти. Если верить нынешним биржевым прогнозам, зимой ожидается подорожание газа. Собственно, это естественно, потому что с наступлением холодов Китай снова потребует больших объемов газа для отопления и значительная часть LNG-танкеров переориентируется туда", - говорится в сообщении.

Ранее Нафтогаз предложил людям купить газ впрок по нынешней цене. Позже в компании спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). При этом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25% - до 4640 гривен за тыс. кубометров без НДС на конец лета.

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