Политика В Пентагоне объяснили, в каком случае предоставят Украине военную помощь

2019-09-26 19:30 165

 

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер заявил, что подконтрольное ему ведомство будет оценивать прогресс в борьбе с коррупцией в Украине при решении вопроса о предоставлении военной помощи стране.

"Коррупция является очень серьезным вопросом для Пентагона. Это вызывало беспокойство с точки зрения межведомственного взаимодействия, и это также вызывало вопросы у Конгресса. Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией. Так что это одна из многих вещей, которые, как я думаю, мы должны продолжать оценивать", - заявил эспер.

По его словам, вопрос Украины и борьбы с коррупцией в стране он поднимал пару недель назад в разговоре со своим украинским коллегой.

Также Эспер выразил мнение, что Киев должен продвинуться в этом направлении, если хочет получать от Америки военную помощь.

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Политика

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