Украина В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит

2019-09-27 15:13 108

Как заявила министр социальной политикиЮлия Соколовская, в Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, но для этого еще нужно создать соответствующую инфраструктуру. Сегодня еще даже не определно, кто будет платить какой процент.

"Чтобы была накопительная система, сначала нужно создать дизайн: кто платит, сколько процентов, сделать актуальные расчеты, это будет выгодно человеку. Плюс накопления – это длинные деньги, то есть сохранение... Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать", - сказала Юлия Соколовская, передает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновницы, в Украине такого рынка нет, поэтому о внедрении накопительной пенсионной системы говорить еще рано. Она также добавила, что прежде всего необходимо проанализировать опыт других стран и перенимать только лучшие практики.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сказала Юлия Соколовская.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пенсии в Украине: получателей огорчили новостью

2019-09-22 12:30 88740

В ПФУ рассказали, как можно с выгодой сменить вид пенсии

2019-09-11 18:00 1341

Пенсии по 40 тысяч в Украине: кто получит максимальную надбавку, сенсационные детали

2019-08-19 17:00 60294

Ждете пенсии? Как подтвердить стаж и какие документы для этого нужны

2019-08-13 17:30 5394

Еще новости в разделе "Украина"

С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве

2019-09-27 15:58 33

В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит

2019-09-27 15:13 108

В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана

2019-09-27 14:45 156

В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше

2019-09-27 13:15 531
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве 2019-09-27 15:58 33
В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит 2019-09-27 15:13 108
В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана 2019-09-27 14:45 156
В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше 2019-09-27 13:15 531

Лента

15:58 С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве
15:13 В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит
14:45 В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана
14:41 В СМИ появилась информация о новой «контрабандной вертикали» в СБУ
14:16 Пошел на повышение? Секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку
13:43 Миссия МВФ покинула Киев. Что будет с экономикой Украины и долгами по кредитам
13:15 В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше
фото 12:44 Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель напала на журналиста из-за вопроса президенту
12:12 В Украину на празднование Рош-ха-Шана за сутки прибыло почти 12 тыс хасидов
11:43 Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен, деньги за билеты начали возвращать