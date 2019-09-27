Украина В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит

2019-09-27 15:13 108

Как заявила министр социальной политикиЮлия Соколовская, в Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, но для этого еще нужно создать соответствующую инфраструктуру. Сегодня еще даже не определно, кто будет платить какой процент.

"Чтобы была накопительная система, сначала нужно создать дизайн: кто платит, сколько процентов, сделать актуальные расчеты, это будет выгодно человеку. Плюс накопления – это длинные деньги, то есть сохранение... Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать", - сказала Юлия Соколовская, передает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновницы, в Украине такого рынка нет, поэтому о внедрении накопительной пенсионной системы говорить еще рано. Она также добавила, что прежде всего необходимо проанализировать опыт других стран и перенимать только лучшие практики.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сказала Юлия Соколовская.