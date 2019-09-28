Политика В Минсоцполитики рассказали, когда начнут выплачить пенсии на оккупированных территориях

2019-09-28 11:00 210

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что жители на оккупированной части Донбасса смогут получать пенсии после формирования общей правительственной политики в отношении этих территорий.

По словам главы Минсоцполитики, несколько министров обсуждали вопрос ситуации на востоке Украины, в том числе и выплату пенсий.

"Так вот, ответ на вопрос о пенсиях можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями", - заявила Соколовская.

При этом министр соцполитики не смогла назвать точное количество пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях. Она лишь сообщила, что примерно 120 тысяч украинцев с Донбасса не обращались за пенсиями с 2014 года.