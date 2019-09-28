Украина Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу

2019-09-28 12:30 213

 

Суббота, 28 сентября, даст возможность насладиться украинцам теплом и солнцем.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте "Укргидрометцентра".

На Западе по всем областям переменная облачность, осадки не прогнозируют. Температура воздуха несколько повысится до +19 ... + 21 градусов днем, хотя ночь еще не успела прогреться, поэтому остаются +7 ... + 9 градусов, и в Ужгородской области все еще +4 ... + 6. Ветер юго-западной 5-10 м / с.

В северных областях тоже ожидается переменная облачность. Температура воздуха от +18 до +21 градусов, а ночью от +7 до +9 градусов тепла. Ветер юго-западной 5-10 м / с.

В Киеве днем от +19 до +21 градусов, ночью +7 ... + 9 градусов.

На Востоке тоже будет тепло. Температура будет колебаться от +18 до +21 градусов, а ночью +7 ... + 9 градусов тепла. Дождей не будет, только переменная облачность. Ветер юго-западной 5-10 м / с.

На юге и в оккупированном Крыму будет теплее, чем в других регионах, особенно в Николаевской и Херсонской областях. Днем температура поднимется от +19 до +22 градусов, а ночью ожидаем от +7 до +10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м / с.

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