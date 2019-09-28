Украина Известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП: фото с места

2019-09-28 13:00 204

 

Известный украинский боксер Денис Беринчик, выступающий в легкой весовой категории, попал в страшное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом в Instagram сообщил пользователь Станислав Григорюк.

"Беринчик,попал в серьезное ДТП. Все живы! В машине было 3 человека! У одного травма шеи!" - написал Григорюк.

Беринчик является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 9 боев и в всех одержал победы. В своем последнем поединке, который состоялся 23 июня в Киеве, украинец нокаутом победил колумбийца Хосе Луиса Прието.

5 октября в Броварах Беринчик должен провести свой 10-й бой на профессиональном ринге. Его соперником будет филиппинец Аллан Валлеспин.

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