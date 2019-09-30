Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-09-30 10:41 168

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 26 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает штаб ООС, в секторе группировки "Восток" НВФ осуществили 15 обстрелов позиций украинских военных. Из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новотроицкое; из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - Водяное и Талаковку; из ручного противотанкового гранатомета - Пищевик; из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - Пески; из стрелкового оружия Опытное, Авдеевку и Невельское.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 11 раз открывали огонь. Под обстрел из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия попало Травневе; из миномета калибра 120 мм - Луганское; из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия - Новолуганское; из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Крымское; из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия - Новгородское; из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Луганское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Хутор Вольный; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - Золотое; из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Новотошковское.

 

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