Трамп обвинил подслушавшего его разговор с Зеленским в госизмене

Президент США Дональд Трамп желает встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Свое пожелание американский президент изложил в своем микроблоге в Twitter.
“Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "информатор", представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал.....", - отметил Трамп.
Президент США также потребовал, чтобы глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф был допрошен на самом высоком уровне. Трамп обвиняет его в мошенничестве и измене.
Кроме того, Трамп сказал, что хотел бы встретиться с человеком, который предоставил информацию автору жалобы.
"Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия", - подытожил американский лидер.
Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, выступая в комитете во время слушаний после обнародования текста жалобы американского разведчика, попытался передать суть разговора Трампа с Зеленским. В частности, он говорил, что Трамп просил Зеленского "облить грязью" его политического оппонента, Джо Байдена, по информации издания Newsweek.