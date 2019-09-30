Политика Трамп обвинил подслушавшего его разговор с Зеленским в госизмене

2019-09-30 11:42 63

Президент США Дональд Трамп желает встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Свое пожелание американский президент изложил в своем микроблоге в Twitter.

“Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "информатор", представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал.....", - отметил Трамп.

Президент США также потребовал, чтобы глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф был допрошен на самом высоком уровне. Трамп обвиняет его в мошенничестве и измене.

Кроме того, Трамп сказал, что хотел бы встретиться с человеком, который предоставил информацию автору жалобы.

"Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия", - подытожил американский лидер.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, выступая в комитете во время слушаний после обнародования текста жалобы американского разведчика, попытался передать суть разговора Трампа с Зеленским. В частности, он говорил, что Трамп просил Зеленского "облить грязью" его политического оппонента, Джо Байдена, по информации издания Newsweek.

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