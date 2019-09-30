Политика Данилюк уволен с должности главы СНБО - Зеленский уже принял решение

2019-09-30 11:14 117

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы СНБО Александра Данилюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент подпишет заявление Данилюка об отставке. Такое решение он принял после серии консультаций в субботу и воскресенье.

Напомним, в конце прошлой недели в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США. Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности.

Одной из причин решения Данилюка СМИ называют конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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