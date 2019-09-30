Украина Украинцы будут по-новому получать субсидии и льготы: подробности изменений

2019-09-30 20:00 567

 

С 1 октября льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться в денежной форме. То есть «платежки» за коммунальные услуги люди будут получать без учета скидки, а государство будет возмещать им субсидию “живыми деньгами”. Если после оплаты счетов у человека еще остаются средства (сэкономили электроэнергию или воду), то он их может потратить на свое усмотрение.

Инициатива действует на базе постановления Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».

Выплата рассчитанной суммы льготы осуществляется:

в денежной безналичной форме на счет пользователя в АО «Ощадбанк»;
в денежной наличной форме по заявлению льготника.

Безналичная форма путем перечисления средств на счет Минсоцполитики в АО «Ощадбанк» на основании заключенного между Минсоцполитики и АО «Ощадбанк» договора. В то время как наличная форма будет осуществляться по заявлению льготника, поданному структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. К ней прилагаются выплатные реквизиты (учреждения банка) или указывается номер почтового отделения, выплата льготы осуществляется с начала отопительного сезона.

Чтобы проверить себя в реестре льготников, нужно обратиться в управление труда и социальной защиты районных администраций.

При себе необходимо иметь оригиналы таких документов:

паспорт льготника и членов семьи льготника (на которых распространяются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг) включая детей, которым исполнилось 14 лет;
свидетельства о рождении детей (в возрасте до 14 лет);
регистрационный номер налогоплательщика-льготника и членов семьи льготника;
удостоверение, дающее право на льготы;
квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц по всем услугам;
информация о мобильном телефоне льготника.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится

2019-09-30 20:30 180

Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября

2019-09-29 14:30 5499

«Слуги народа» запретят то, чем пользуются все украинцы: грозит штраф

2019-09-26 18:00 37170

Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в Крыму и РФ

2019-09-24 19:30 1578

Еще новости в разделе "Украина"

Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится

2019-09-30 20:30 180

Украинцы будут по-новому получать субсидии и льготы: подробности изменений

2019-09-30 20:00 567

До +23 градусов и солнце: синоптик дала оптимистичный прогноз на начало октября

2019-09-30 19:30 246

Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой

2019-09-30 18:00 243
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится 2019-09-30 20:30 180
Украинцы будут по-новому получать субсидии и льготы: подробности изменений 2019-09-30 20:00 567
До +23 градусов и солнце: синоптик дала оптимистичный прогноз на начало октября 2019-09-30 19:30 246
Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой 2019-09-30 18:00 243

Лента

22:00 «Всего 40 тысяч»: Разумков пожаловался на низкие зарплаты депутатов
21:30 Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания
21:00 Когда прожиточный минимум вырастет до 4000 грн: Гончарук раскрыл план
20:30 Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится
20:00 Украинцы будут по-новому получать субсидии и льготы: подробности изменений
19:30 До +23 градусов и солнце: синоптик дала оптимистичный прогноз на начало октября
19:00 Гончарук заявил, что в Украине закроют все игровые залы
18:30 В Кабмине прописали фундамент для членства в НАТО
18:00 Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой
17:30 Литва поддержала Украину в бойкотировании сессии ПАСЕ