Политика Гончарук заявил, что в Украине закроют все игровые залы

2019-09-30 19:00 240

 

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что проект закона о легализации игорного бизнеса и казино предусматривает закрытие всех залов игровых автоматов в Украине.

По словам главы украинского правительства, в цивилизованных странах нет уличных игровых залов.

"В законе подробно описано, как мы планируем это урегулировать. Но главная цель - убрать игорные залы, игорные автоматы с украинских улиц", - заявил Гончарук на брифинге.

Вместе с тем он выразил мнение, что игорные залы достаточно сильно вредят экономике страны, поскольку снижают продуктивность населения, а также искажают арендные ставки на коммерческие помещения.

"Человек сейчас идет с работы домой. Если у него есть зависимость, он видит этот зал, заходит туда. Его раздевают один-два раза, он приходит в семью - есть проблема, какие-то ссоры", - подчеркнул премьер.

Он также объяснил, что такой бизнес является сверхприбыльным и "разгоняет" другие виды заведений.

"Магазину, салону красоты или какому-то другому малому бизнесу сложно конкурировать с игорным залом. Даже общественное питание - кафе, рестораны - не выдерживает часто конкуренции", - заявил глава Кабмина.

Кроме того, он выразил надежду, что легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет несколько дополнительных миллиардов гривен.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на примерно 2-2,5 млрд гривен за счет легализации этого игорного бизнеса в бюджет Украины", - заявил Гончарук.

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