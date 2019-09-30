Украина Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится

2019-09-30 20:30 180

За пять лет правительство намерено перевести в онлайн все государственные услуги, а также собрать их все в едином кабинете гражданина, чтобы людям не приходилось искать их по многочисленным сайтам госструктур. Первые несколько десятков сервисов станут доступны с февраля 2020 года.

Об этом 27 сентября 2019 года завил вице-премьер-министр и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации "бренда цифрового государства".

Что мешает украинцам пользоваться онлайн-услугами

По его словам, если какая-то услуга не будет предоставляться в цифровом виде, значит она не нужна вовсе. И заверил: Минцифра не будет оцифровывать «совок», то есть весь перечень существующих государственных сервисов. В онлайн будут переведены только действительно нужные и полезные услуги. Те, что нужны самим чиновникам, вроде справок одного ведомства по требованию другого, упразднят.

Для этого, отметил он, прежде всего нужно максимально исключить чиновников из процесса принятия решений. Цель до 2022 года – не менее 20% всех госуслуг предоставлять в автоматическом режиме. А чтобы получить пакет услуг касательно любой жизненной или бизнес-ситуации нужно было бы заполнить онлайн-форму лишь один раз.

Еще одна проблема уже оцифрованных госуслуг – идентификация украинцев. Чиновники признают, что при попытке воспользоваться сервисами нужно пройти сложную авторизацию. Для этого нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП), которую получили далеко не все украинцы.

Есть и более прогрессивная альтернатива – Mobile ID, идентификация с помощью мобильного телефона. Но охват этой технологией украинцев еще меньше – всего около тысячи человек. Что неудивительно, учитывая тот факт, что мобильные операторы предлагают ее далеко не всем своим клиентам, при этом берут регулярную абонплату.

Новый идентификатор

Федоров предложил вместо ЭЦП использовать более современную технологию – Smart ID. Над ее запуском Минцифра работает совместно с "Приватбанком", а ее старт намечен на конец 2019-го – начало 2020-го года. Чиновник уверен, что это позволит мгновенно открыть доступ к электронным госуслугам для 10 млн клиентов этого банка. Другие банки подтянутся со временем, заверил Михаил Федоров.

Минцифра объявила о создании единого портала, на котором будут предоставляться все государственные услуги. Его название – "Дія" (diia.gov.ua), так же будет называться и мобильное приложение. По сути, объяснили чиновники, это аббревиатура фразы "держава і смартфон". И заверили: на подготовку самого бренда из бюджета не потратили ни копейки – подсобили международные доноры.

Цифровые перспективы

Чтобы добиться поставленных задач, Минцифра намерена запустить щупальца во все органы государственной власти. Ведомство будет координировать диджитализацию правительства с помощью заместителей министров в каждом министерстве. В дальнейшем должности "IT-директоров" появятся и при облгосадминистрациях. А после местных выборов – и в муниципалитетах. "Чтобы страна стала целостным и понятным механизмом, созданным на единой IT-архитектуре", – обрисовал цель преобразований глава Минцифры.

По его словам, возглавляемое им ведомство начало работу по 90 проектам. Одним из первых собираются реализовать кабинет гражданина. "Скоро каждый сможет в смартфоне посмотреть, что о нем знает государство", – пообещал он. Для этого придется провести работу по оптимизации 350 государственных реестров. Для сравнения – в других развитых странах таких реестров насчитывается всего 5-7.

Минцифры запустило пилотный проект по цифровым правам – чтобы водительское удостоверение можно было предъявить прямо на экране смартфона. В дальнейшем планируется аналогичный проект по цифровым студенческим билетам.

Бизнес для иностранцев

Среди других проектов – электронное резидентство. Чтобы иностранцам было удобно открыть компанию и вести в Украине бизнес, не приезжая в страну. Через несколько недель запустится кабинет застройщика, пообещал Михаил Федоров.

Как пример оптимизации самой логики предоставления админуслуг во время презентации продемонстрировали усовершенствованный порядок заполнения формы открытия ФЛП. Если раньше необходимо было ввести данные в 58 полей, то теперь – только в 12. А также заполнить одно – вместо двух – заявление на упрощенную систему налогообложения.

Михаил Федоров также пообещал сделать то, что не удалось предыдущему правительству – завести в Украину платежный сервис PayPal. А также Etsy (крупнейший в мире онлайн-маркетплейс по торговле изделиями ручной работы и винтажными вещами) и Stripe (финтех-стартап в сфере электронных платежей).



