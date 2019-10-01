Украина Премьер Гончарук уверяет, что повышать налоги для бизнеса пока никто не планирует

2019-10-01 10:12 231

Кабмин Украины не планирует инициировать увеличение налогов. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу Свобода слова.

"Мы не планируем как правительство увеличивать налоги", - сказал Гончарук.

Он отметил, что в Верховной Раде зарегистрированы много инициатив, но не все из них были инициированы Кабмином.

"Правительство планирует не мешать бизнесу делать бизнес", - заявил премьер.

Премьер также заявил о намерении удвоить прожиточный минимум.

"Чтобы 10 млн украинцев смогли достойно себя обеспечить нам нужно увеличить прожиточный минимум вдвое ... В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку нормально себя чувствовать", - сказал Гончарук, добавив, что для развития экономики нужно стимулировать поступления в Украину иностранных инвестиций.