Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран.
Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Facebook, это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.
"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - упверен премьер.
Он добавил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:
Гончарук выразил надежду, что такими темпами Украина в ближайшее время станет "магнитом для инвестиций".