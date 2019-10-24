Экономика Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business

2019-10-24 10:42 105

Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Facebook, это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.

"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - упверен премьер.

Он добавил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:

Защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодополучателях и компонентой.

Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и внедрив систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

Гончарук выразил надежду, что такими темпами Украина в ближайшее время станет "магнитом для инвестиций".