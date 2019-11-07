Политика У Гончарука пояснили, как проверяют желающих получить субсидию на услуги ЖКХ

2019-11-08 09:12 162

В Кабмине Гончарука рассказали, как проводится проверка и какие сегодня нужны документы для получения субсидий на услуги ЖКХ.

Как заявил на брифинге в Киеве замминистра социальной политики Виталий Музыченко, для проверки человек подает два документа.

"Такое страшное слово, которым всех пугают - верификация. Назовем другим - это проверка. Проверка осуществлялась и 10 лет назад, и 5 лет назад, и сегодня осуществляется. Перед тем, как определить право на получение субсидии, я хотел бы напомнить, что человек подает два документа: заявление и декларацию", - заявил он.

По словам чиновника, остальную информацию собирает орган социальной защиты населения.

"Что делает он? Он делает проверку размера доходов, перечня жилищно-коммунальных услуг, тарифов, состава домохозяйства. Уже сегодня, как и раньше, проводится проверка информации для определения права на получение субсидии... Но эта проверка в настоящее время осуществляется по тем параметрам и характеристикам, которые предусмотрены соответствующим постановлением Кабмина. Если мы определяем субсидию на основании доходов, то соответственно проверяются доходы. Информация о дополнительных проверках не соответствует действительности", - сообщил замминстра.