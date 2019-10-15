Украина Премьер Гончарук назвал города, в которых ситуация с отоплением критическая

2019-10-15 14:45 120

Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смила и Новый Раздел. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге.

По его словам, в Смиле и Новом Разделе отопительный сезон может начатся на несколько дней позже.

"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются лишь два города - это Смила (Черкасская области, - ред.) и Новый Раздел (Львовской области). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы - и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", - сказал он.

Гончарук отметил, причина в том, что отопление в этих городах подавали частные компании - и они "своими действиями создали критические ситуации".