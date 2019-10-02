Украина В Кабмине Гончарука хотят сделать платными трассы для авто с иностранными номерами

2019-10-03 09:12 138

В Кабмине Гончарука признали, что могут сделать платным для иностранцев платным проезд по украинским дорогам.

Как сообщает "Укринформ", проезд по дорогам планируется сделать платным для иностранцев, которые въезжают в Украину на машинах с иностранными номерами.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд дорог Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо в отношении наших автомобилистов, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в Украине за ближайшие пять лет планируется отремонтировать 24 тысячт км дорог.

Напомним, за оформление украинской визы иностранцу придется заплатить от 65 долларов, сумма зависит от его гражданства. За оформление виз в срочном порядке или в нерабочее время сумма консульского сбора возрастает вдвое. За оформление е-Виз придется заплатить 85 долларов консульского сбора. В случае отказа в оформлении визы консульский сбор не возвращается.

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