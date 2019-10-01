Разумков: Я уйду с поста главы партии Слуга народа

По словам политика, из-за выполнения обязанностей главы Верховной Рады у него не хватает времени для партийного строительства
Спикер Верховной Рады и глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков подтвердил намерение уйти со своей партийной должности. Об этом он рассказал на брифинге в кулуарах парламента 1 октября.
"Не совсем корректно, когда глава Верховной Рады является в то же время главой партии", - объяснил свою позицию политик.
По словам Разумкова, сейчас Слуге народа нужен лидер, который будет отвечать за партийное строительство и подготовку к местным выборам.
"Совмещать эти две должности будет неэффективно. Поэтому действительно, я планирую уйти с должности главы партии. Наверное, я буду занимать какую-то другую должность в ее структуре", - рассказал Разумков.