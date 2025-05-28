Политика Китай категорично відкинув звинувачення у поставках озброєння та товарів подвійного призначення рашистам

2025-05-28 10:29

Китай не постачає сторонам війни в Україні летальне озброєння і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення. Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"Ми ніколи не постачали летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення... Україна це чудово знає", – зазначила вона, коментуючи заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка про масштабні поставки китайської продукції підприємствам російського ВПК

За словами Мао Нін, позиція Китаю в українському питанні є послідовною та чіткою.

"Ми повністю віддані просуванню мирних переговорів та припиненню конфлікту", – запевнила вона.

Мао Нін також наголосила, що Китай рішуче виступає проти "безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій", пов’язаних зі співпрацею Китаю зрашистами.