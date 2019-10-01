Политика Украина подписала формулу Штайнмайера: что теперь будет и когда закончится война на Донбассе

2019-10-01 18:00 426

Украинская делегация подписала сегодня, 1 октября 2019 года, "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Об этом сообщает источник ТАСС.

По информации источника, Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом "формулы Штайнмайера". Он был согласован ранее советниками глав "Нормандской четверки".

Известно, что данный документ предусматривает:

прекращение огня;

разведение войск;

принятие парламентом закона об амнистии боевиков;

Ранее в Кремле заявили, что ожидают подписания формулы Штайнмайера на переговорах, которые проходят сегодня в Минске.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на предыдущих переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению".