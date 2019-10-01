Политика Зеленский подтвердил, что Украина подписала "формулу Штайнмайера"

2019-10-01 21:30 528

Подписание "формулы Штайнмайера" не означает, что на Донбассе пройдут местные выборы "под дулами пулеметов", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась с предложением спецпредставителя ОБСЕ на минских переговорах Мартина Сайдика и согласовала текст "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений. Об этом глава Украинского государства сказал 1 октября на экстренном брифинге в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера". Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все", – заявил Зеленский.

По словам президента, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что закон об особом статусе ОРДЛО действует до 31 декабря 2019 года, поэтому нужно принять новый закон.

"В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для обеспечения свободного и демократического характера выборов на Донбассе Украина должна получить контроль над участком границы с РФ, а все вооруженные формирования должны быть выведены с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть войска", – заявил Зеленский.

Российские СМИ 1 октября сообщили, что глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма поставил подпись под "формулой Штайнмайера". Ранее украинская сторона отказывалась подписывать формулу.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер говорила, что украинские переговорщики не возражают против формулы по существу, но для ее реализации есть ряд условий, в том числе полное прекращение огня; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей и т.д.



