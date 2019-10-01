Политика Реинтеграция Донбасса: Зеленский анонсировал новый закон

2019-10-01 22:30 327

Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года, поэтому парламент разработает новый закон. Об этом во время брифинга во вторник сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера" и что означает эта формула. Это одно-два предложения, вот и все. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и стандартам демократических выборов", - сказал Президент.

Так, Зеленский пообещал, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет".

"Очень важный момент: закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать новый парламент в тесной коммуникации и публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия". Именно поэтому нет и не будет никакой капитуляции", - добавил он.