Что сейчас реально происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, запрещенных Минскими соглашениями.
Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов потерь в силах ООС не было.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, дважды вблизи Водяного, в районе Богдановки по участку разведения, возле Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.
В секторе оперативно-тактической группировки Север противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Пивденного и вблизи Травневого, а также в районе Золотого - по участку разведения.
С начала текущих суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: недалеко от Николаевки, вблизи Новогнатовки, Новотроицкого и Павлополя.