Украина Что сейчас реально происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

2019-10-02 11:15 57

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, запрещенных Минскими соглашениями.

Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов потерь в силах ООС не было.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, дважды вблизи Водяного, в районе Богдановки по участку разведения, возле Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.

В секторе оперативно-тактической группировки Север противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Пивденного и вблизи Травневого, а также в районе Золотого - по участку разведения.

С начала текущих суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: недалеко от Николаевки, вблизи Новогнатовки, Новотроицкого и Павлополя.