Политика Курт Волкер и Мари Йованович дадут показания в Конгрессе по давлению на Зеленского

2019-10-03 08:11 246

Бывший посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

По данным сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей, Йованович выступит перед законодателями 11 октября, а Волкер появится в Конгрессе 3 октября.

Напомним, ранее несколько конгрессменов направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов американского лидера с Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс Йованович, Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Помпео ответил на письмо, заявив, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. Госсекретарь потребовал, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.