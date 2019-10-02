Политика ГПУ расследует массовую выдачу в Украине иностранных паспортов

2019-10-02 13:12 267

Генпрокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей, а также временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Печерский райсуд Киева предоставил военной прокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые содержат государственную тайну. Согласно решению суда, военная прокуратура сможет получить доступ к входящей и исходящей документации, которая поступала от Минобороны, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, СБУ, МВД и других госорганов с 7.04.20019 года по 26.09.2019 года. Проверять документы будут и те, которые СНБО отправлял в Офис президента, Кабмин и центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Прокуратуру интересуют документы, которые относятся к массовой выдаче паспортов.

Также прокуроров интересуют поручение СНБО по ведению научно-аналитических исследований о выдаче иностранных паспортов, письменные решения и протоколы заседаний.

Решение суда будет действовать в течение 30 дней и обжалованию не подлежит. Если постановление не будет выполнено, в СНБО проведут обыски. Напомним, ранее МИД РФ заявил, что получил более 60 тысяч заявок на российское гражданство от жителей ОРДЛО.