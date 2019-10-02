Политика Маркарова дала разъяснения о возможности продажи украинской земли иностранцам

2019-10-02 21:00 81

 

Предложение, предоставленное Кабинетом министров по реформе рынка земли, не предусматривает разрешение на продажу земельных участков иностранцам. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Предложение, которое дано от Кабинета министров, касается украинских граждан и украинских компаний", - сказала министр.

На уточняющий вопрос о том, не идет ли речь об иностранцах в предложении, она ответила, что речь идет "об украинских граждан и украинских компаниях".

"Какая уже у них может быть собственность - это второй вопрос, но сейчас мы говорим исключительно об украинских юридических лицах", - добавила она.

Маркарова заявила также, что считает земельную реформу чрезвычайно важной для Украины.

"Это очень важная реформа по нескольким вопросам. Первое - люди, которые владеют землей, должны иметь право ею распоряжаться. Второе - это точно позволит нам сильно ускорить рост агросектора, а он для Украины является одним из стратегических. Потому что, когда земля твоя, когда ты можешь ее купить, ты в нее больше инвестируешь, соответственно и производительность будет выше. Третье - вопросы роста ВВП. Вы знаете, бюджет, который мы подали, и прогноз на сегодня - это 3,3% роста", - сказала Маркарова .

Она напомнила, что целью нового правительства является рост ВВП 40% за 5 лет. Это предполагает, что украинская экономика должна расти 5-7% ежегодно.

"В 2019 - данные за 2 квартала, я думаю, что на 3% мы точно выйдем по результатам года. Но этого не достаточно для того, чтобы мы не только догнали, но двигались скорее нее. Поэтому, открытие рынка земли, возвращение справедливого фермерства, ресурс, который будет предоставлен малым предпринимателям, чтобы они смогли купить эту землю и работать с ней - это очень серьезно", - добавила министр.

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