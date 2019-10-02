Политика Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму и Донбассу

2019-10-02 21:30 84

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания концепции переходного правосудия для преодоления последствий конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Она (концепция) должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", — отметил Зеленский.

Президент также выступает за разработку стратегии по деоккупации аннексированного Россией Крыма и Донбасса и реинтеграции населения. По его словам, необходимо определить принципы и формы ответственности за сотрудничество с оккупационной властью.