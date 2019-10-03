Политика Диаспора потребовала от Зеленского пояснений и определенных гарантий

2019-10-04 14:16 189

Канадская диаспора просит президента Владимира Зеленского убедить мир в том, что независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий, передает Укринформ.

Также диаспора президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Президента призвали сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.