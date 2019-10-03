Украина За месяц четыре религиозные общины перешли к ПЦУ

2019-10-03 13:44 147

В течение сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины.

"Четыре религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - сообщает пресс-служба ПЦУ.

По состоянию на сегодня ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия", - заявили в ПЦУ, отметив, что они открыты для всех.