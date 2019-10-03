Политика Вето Зеленского, штрафы и незаконное обогащение - какие проекты Рада рассмотрит сегодня

2019-10-03 10:13 63

Cегодня Верховная Рада вернет в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении и рассмотрит ветированные президентом законопроекты, которые принял парламент предыдущего созыва.

Как указано в плане работы парламента на 3 октября, депутаты намерены запланировать на 18 декабря проведение парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Два следующих решения разблокируют подписание законопроектов об электронных кассовых аппаратах и штрафах за незаконно выданные чеки.

Также в зале под куполом нардепы в первом чтении рассмотрят четыре варианта проектов о  Киеве.

План работы содержит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение (второе чтение).

В конце рабочего дня парламент планирует рассмотреть ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта"; Избирательный кодекс Украины и о создании открытого реестра педофилов. Отметим, их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.

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Политика

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