Вето Зеленского, штрафы и незаконное обогащение - какие проекты Рада рассмотрит сегодня

Cегодня Верховная Рада вернет в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении и рассмотрит ветированные президентом законопроекты, которые принял парламент предыдущего созыва.
Как указано в плане работы парламента на 3 октября, депутаты намерены запланировать на 18 декабря проведение парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".
Два следующих решения разблокируют подписание законопроектов об электронных кассовых аппаратах и штрафах за незаконно выданные чеки.
Также в зале под куполом нардепы в первом чтении рассмотрят четыре варианта проектов о Киеве.
План работы содержит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение (второе чтение).
В конце рабочего дня парламент планирует рассмотреть ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта"; Избирательный кодекс Украины и о создании открытого реестра педофилов. Отметим, их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.