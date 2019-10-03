Украина У Зеленского хотят запретить ФОПам предоставлять услуги

2019-10-03 20:30 309

В Украине ФОПам могут запретить предоставлять услуги, а только торговать и заниматься производством.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Данил Гетманцев.

По его мнению, такое нововведение позволит бороться с использованием упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов при выплате заработных плат.

«Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через СПД. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения — ред.), Чтобы это нельзя было использовать ФОП при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, тогда я не вижу проблем для государства в этом», — заявил Гетманцев.

Как подчеркнул чиновник, цель законов его комитета заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов. Это касается и закона об обязательных кассовых аппаратов для торговцев.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1053-1 о внесении изменений в закон «О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг», который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что решения по налоговой реформе планируют принять весной 2020 года, а ввести новую налоговую систему планируют с 1 января 2021 года.