Политика В ЕС обнародовали визовые правила для жителей оккупированного Донбасса

2019-10-03 18:00 150

 

Страны Европейского союза и страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС, получили рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий.

Такым образом в ЕС дополнили выводы Европейского совета от 20 июня текущего года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля.

В инструкции содержится набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членов ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

Ожидается, что инструкция поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

"Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении.

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