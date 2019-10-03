Политика Нардепы требуют у Богдана стенограмму разговоров Зеленского с Путиным

2019-10-03 17:30 132

Народный депутат Алексей Гончаренко направил депутатский запрос на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит предоставить стенограммы всех телефонных разговоров между президентами Украины и РФ. Об этом парламентарий сообщил на своей странице Facebook.

"В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился к главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске", - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Он также обнародовал сканкопию запроса, в котором просит предоставить полные тексты стенограмм всех трех телефонных разговоров, которые были проведены между Зеленским и Путиным 11 июля, 7 августа и 7 сентября.

Напомним, что ранее на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой требуют обнародовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне под Офисом президента Владимира Зеленского собралось несколько тысяч людей, не согласных с его действиями.