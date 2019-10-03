Политика Безсмертный пригрозил обнародовать новые документы с переговоров в Минске

2019-10-03 22:00 87

 

Бывший переговорщик от Украины недоволен переговорным процессом по Донбассу

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный недоволен согласованием Украиной "формулы Штайнмайера" и намерен опубликовать некие неизвестные ранее документы с переговоров в Минске. Об этом он заявил на заседании круглого стола на тему: "Внешняя политика и политика безопасности после обновления власти: последовательность, изменения, перспективы".

Он раскритиковал ситуацию с переговорами по Донбассу.

"Я уже многих предупреждал, что, если будут такие шаги, как сделаны в последние дни, я постепенно буду обнародовать документы, потому что я вижу профессиональную и просто элементарную неосведомленность с (минским) процессом, и меня это раздражает", – заявил Безсмертный.

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Политика

Безсмертный пригрозил обнародовать новые документы с переговоров в Минске 2019-10-03 22:00 87
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