Украина Глава МИД Пристайко раскрыл планы по обмену пленными и "формуле Штайнмайера"

2019-10-04 20:33 135

На следующей неделе (7-13 октября) планируется масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы "Право на власть" ".

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. И в ближайшее время, и это буквально, на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сообщил Пристайко.

По его словам,  "формула Штайнмайера" была сформулирована 28 ноября 2015 года, документ был разработан совместно главами МИД Германии и Франции – Франком-Вальтером Штайнмайером и Лораном Фабиусом. Однако власть не осуществляла коммуникацию с обществом по поводу данного плана, отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что "формула Штайнмайера" – это частью процесса, который начал Зеленский. Среди основных целей украинского президента в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе - это попробовать дотянуться к людям, которые остались за линией разграничения, отстроить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрельбу, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть пленных, которые сидят в тюрьмах РФ, в ОРДЛО и оккупированном Крыму. Эти шаги будут осуществляться постепенно, сказал глава украинской дипломатии.

 

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