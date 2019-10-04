Политика Экс-секретарь СНБО Данилюк пояснил, почему отказался от должности посла в США

2019-10-04 14:48 216

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью BBC подтвердил, что ему предлагали должность посла Украины в США.

Отвечая на вопрос, правда ли, что ему предлагали соответствующую должность, Данилюк сказал: "Обсуждалось это".

В то же время он уточнил, что сам отказался от должности.

"Для меня важно то, где я буду эффективен", - констатировал Данилюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО в мае текущего года. 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об увольнении. Документ он подготовил еще до того, как Зеленский отправился в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.