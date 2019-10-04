Украина Украинцы назвали уровень "счастливой" зарплаты

2019-10-05 11:00 267

 

Средний житель Украины хотел бы получать 19,3 тыс. грн. По сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.

В сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечается в публикации, по сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.

Также сообщается, что в сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным опроса, в настоящее время зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

При этом, в сравнении с февралем 2018 года, число украинцев, которым достаточно зарабатываемых денег, увеличилось на 7%.

Опрос проводился в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в августе резко снизилась. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам

2019-10-05 12:30 300

Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится

2019-09-30 20:30 984

Украинцы будут по-новому получать субсидии и льготы: подробности изменений

2019-09-30 20:00 2934

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине быстро растут долги работодателей по зарплатам

2019-09-30 15:13 522

Еще новости в разделе "Украина"

В России сообщили, как будет формироваться цена транзита газа через Украину

2019-10-05 14:30 30

Новосад анонсировала старт 12-летней школы

2019-10-05 14:00 96

Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам

2019-10-05 12:30 300

Идут холода и снег: синоптик назвала скорую дату

2019-10-05 11:30 378
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В России сообщили, как будет формироваться цена транзита газа через Украину 2019-10-05 14:30 30
Новосад анонсировала старт 12-летней школы 2019-10-05 14:00 96
Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам 2019-10-05 12:30 300
Идут холода и снег: синоптик назвала скорую дату 2019-10-05 11:30 378

Лента

14:30 В России сообщили, как будет формироваться цена транзита газа через Украину
14:00 Новосад анонсировала старт 12-летней школы
13:30 Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
13:00 Шевченко принял срочное решение по сборной Украины: подробности
12:30 Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам
видео 12:00 "Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским
11:30 Идут холода и снег: синоптик назвала скорую дату
11:00 Украинцы назвали уровень "счастливой" зарплаты
10:30 Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера трактуют неправильно
10:00 Новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР"