Политика Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера трактуют неправильно

2019-10-05 10:30 255

Люды, которые выступают против формулы Штайнмайера, имеют свое объяснение документа и оно отличается от реального. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что у протестующих есть свое объяснение формулы, и оно "отличается от реального объяснения, которое имеется в виду".

Также Зеленский отметил, что "всем уже объяснил, что такое формула Штайнмайера". Он добавил, что возвращение контроля Украины над границей на Донбассе перед проведением там выборов является не просто "добрыми пожеланиями", а "пожеланиями каждого украинца".

"Был звонок (с президентом РФ Владимиром Путиным, - ред.) о возвращении наших моряков и наших пленных. Я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандском формате", - заявил президент.

Вместе с тем он сообщил, что дата встречи в нормандском формате еще определяется.