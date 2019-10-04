Политика Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера трактуют неправильно

2019-10-05 10:30 255

 

Люды, которые выступают против формулы Штайнмайера, имеют свое объяснение документа и оно отличается от реального. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что у протестующих есть свое объяснение формулы, и оно "отличается от реального объяснения, которое имеется в виду".

Также Зеленский отметил, что "всем уже объяснил, что такое формула Штайнмайера". Он добавил, что возвращение контроля Украины над границей на Донбассе перед проведением там выборов является не просто "добрыми пожеланиями", а "пожеланиями каждого украинца".

"Был звонок (с президентом РФ Владимиром Путиным, - ред.) о возвращении наших моряков и наших пленных. Я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандском формате", - заявил президент.

Вместе с тем он сообщил, что дата встречи в нормандском формате еще определяется.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео "Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским

2019-10-05 12:00 213

Трамп пояснил, почему не давал денег на оборону Украины при Порошенко

2019-10-04 21:36 549

Глава МИД Пристайко раскрыл планы по обмену пленными и "формуле Штайнмайера"

2019-10-04 20:33 585

В Кабмине раскрыли планы Зеленского по разведению войск на Донбассе на 400 км

2019-10-04 19:28 1878

Еще новости в разделе "Политика"

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

2019-10-05 13:30 117

видео "Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским

2019-10-05 12:00 213

Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера трактуют неправильно

2019-10-05 10:30 255

Новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР"

2019-10-05 10:00 300
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине 2019-10-05 13:30 117
видео "Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским 2019-10-05 12:00 213
Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера трактуют неправильно 2019-10-05 10:30 255
Новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР" 2019-10-05 10:00 300

Лента

14:30 В России сообщили, как будет формироваться цена транзита газа через Украину
14:00 Новосад анонсировала старт 12-летней школы
13:30 Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
13:00 Шевченко принял срочное решение по сборной Украины: подробности
12:30 Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам
видео 12:00 "Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским
11:30 Идут холода и снег: синоптик назвала скорую дату
11:00 Украинцы назвали уровень "счастливой" зарплаты
10:30 Зеленский заявил, что формулу Штайнмайера трактуют неправильно
10:00 Новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР"