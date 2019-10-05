Политика Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

2019-10-05 13:30 117

Курт Волкер сообщил, что президент США считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми".

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. Об этом заявил во время показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Европейская правда со ссылкой на BuzzFeed News.

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалось.

Волкер сказала комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.

Накануне сообщалось, что Волкер дает показания в Конгрессе США. Слушания проходят за закрытыми дверями на совместном заседании трех комитетов Палаты представителей.

Отставка Волкера состоялась на следующий день после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что Белый дом пытался скрыть телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.