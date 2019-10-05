Украина Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям

2019-10-06 15:00 1218

Новые правила техосмотра, которые заработали в Украине с 1 мая 2019 года – это только первый шаг. Согласно директивам ЕС, технический контроль станет обязательным для всех автомобилей.

Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко. Он напомнил, что сейчас техосмотр обязателен только для коммерческих авто, передает Обозреватель.

"А пока изменяется исключительно факт контроля за наличием обязательного технического контроля (ОТК). На сегодня есть только протокол, а будет еще электронно-магнитная метка, которая должна обеспечить надлежащее прохождение ОТК всеми автомобилями, чтобы облегчить их проверку", – уточнил Конюшко.

По его словам, с помощью такой метки работники соответствующих органов смогут надежнее проверять реальность прохождения ОТК в базах данных. Ведь бумажный протокол на сегодня слишком часто подделывают.

"Главное то, что создается реестр СТО, которые имеют право обеспечивать прохождение ОТК. В Украине будет полный список таких СТО, их можно будет туда вносить, за те или иные нарушения они будут оттуда исключаться", – подвел итог автоюрист.