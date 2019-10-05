Украина Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям

2019-10-06 15:00 1218

 

Новые правила техосмотра, которые заработали в Украине с 1 мая 2019 года – это только первый шаг. Согласно директивам ЕС, технический контроль станет обязательным для всех автомобилей.

Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко. Он напомнил, что сейчас техосмотр обязателен только для коммерческих авто, передает Обозреватель.

"А пока изменяется исключительно факт контроля за наличием обязательного технического контроля (ОТК). На сегодня есть только протокол, а будет еще электронно-магнитная метка, которая должна обеспечить надлежащее прохождение ОТК всеми автомобилями, чтобы облегчить их проверку", – уточнил Конюшко.

По его словам, с помощью такой метки работники соответствующих органов смогут надежнее проверять реальность прохождения ОТК в базах данных. Ведь бумажный протокол на сегодня слишком часто подделывают.

"Главное то, что создается реестр СТО, которые имеют право обеспечивать прохождение ОТК. В Украине будет полный список таких СТО, их можно будет туда вносить, за те или иные нарушения они будут оттуда исключаться", – подвел итог автоюрист.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Банкиры признались, почему на самом деле безналичные платежи в Украине не дешевеют

2019-09-12 10:14 954

Торговая война Трампа с Китаем: мировая экономика потеряет 850 млрд долларов

2019-09-06 13:43 2340

Фондовые биржи Токио, Шанхая и Гонконга обрушились - Азия на грани кризиса

2019-08-27 08:11 1302

Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7

2019-08-26 13:15 1176

Еще новости в разделе "Украина"

Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям

2019-10-06 15:00 1218

В Украине будет единый счет для налогов: как это будет работать

2019-10-06 12:30 360

Украинцам не снизят тарифы за коммуналку: у Гончарука назвали причину

2019-10-06 10:00 390

Субсидии и льготы по новым правилам: в Минсоцполитики рассказали, кто получит помощь

2019-10-05 15:00 2637
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям 2019-10-06 15:00 1218
В Украине будет единый счет для налогов: как это будет работать 2019-10-06 12:30 360
Украинцам не снизят тарифы за коммуналку: у Гончарука назвали причину 2019-10-06 10:00 390
Субсидии и льготы по новым правилам: в Минсоцполитики рассказали, кто получит помощь 2019-10-05 15:00 2637

Лента

17:30 Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом
15:00 Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям
14:30 Украина подготовила 800 полицейских для работы на деоккупированном Донбассе
14:00 Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле
13:30 НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны
13:00 Данилюк заявил, что присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским
12:30 В Украине будет единый счет для налогов: как это будет работать
12:00 МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться
11:30 Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Сирии
11:00 Новое админделение Украины будет распространено и на Крым с Донбассом