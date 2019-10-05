Политика Украина подготовила 800 полицейских для работы на деоккупированном Донбассе

2019-10-06 14:30 300

Обсуждаются также вопросы проведения выборов и возвращения переселенцев на родину

Полиция Донецкой области разрабатывает план по восстановлению работы на деоккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В частности, обсуждаются такие вопросы как формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины; подготовка к избирательному процессу и дальнейшее проведение местных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством; восстановление работы всех госинститутов и правоохранительных органов Украины; возвращение переселенцев на родину, а также проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где велись военные действия.

Также сообщается, что 800 полицейских уже подготовлены для работы на территориях Донбасса, которые будут деоккупированы.

"Для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), первоочередные мероприятия по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан.