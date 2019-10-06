Политика Дональд Трамп впервые признался, по чьей просьбе тогда позвонил Владимиру Зеленскому

2019-10-07 08:12 381

Лидер США Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри.

"Мало кто знает об этом, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", — признался Трамп , передает Axios.

Напомним, согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. При этом прямых фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.