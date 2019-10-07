Политика Зеленский поручил упростить перемещение граждан и товаров в ОРДЛО

2019-10-07 17:00 99

 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить въезд и выезд из оккупированного Донбасса, а также перемещение товаров на этих территориях. Об этом говорится в указе главы государства №738.

Документом Зеленский поручил Кабинету министров изучить вопросы упрощения въезда и выезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Также указ предусматривает четкое регулирование вопросов обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Эти функции возложат на один из центральных органов исполнительной власти.

Кроме того Также Зеленский предложил провести ремонт на дорогах Т1306 между Северодонецком и Новоайдаром и Н-21 на участке между Старобельском и Счастьем.

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